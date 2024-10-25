TUSAŞ saldırısında çarpıcı detaylar! Kebapçıda iki saat, bina planı internette...

Terör örgütü PKK'nın İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü nizamiye girişine yönelik saldırısından 1 yıl sonra terör örgütünün hedefi bu kez Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesisleri oldu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmada iki saldırı arasında birçok benzer noktaya rastlanırken, soruşturmayı yürüten ekip iki teröristin TUSAŞ'a nasıl ulaştığını adım adım incelemeye başladı.

ÖNCE KEBAPÇIYA GİTMİŞLER

TUSAŞ'a saldıran biri kadın iki teröristin kendilerine çift süsü vermek için saldırı saatine kadar birlikte zaman geçirdikleri ortaya çıktı. Eğitimli olduğu düşünülen iki teröristin hazırlanan plan çerçevesinde hareket ettikleri görülürken, ikilinin dikkat çekmemek için her detayı düşündüğü belirlendi. Teröristlerin ilçe merkezinde bulunan bir kebapçıya saat 10.45 sıralarında gittikleri ve burada 2 saate yakın zaman geçirerek yemek yedikleri tespit edildi.



Burada hesabı nakit olarak ödeyen teröristler dikkat çekmemek için bir süre el ele ilçede dolaştı. Erkek teröristin ilçedeki bir kahveye girerek tuvalet ihtiyacını giderdiği ve çantasını bir süre buraya bıraktığı ardından kadın teröristle birlikte dönerek aldıkları belirlendi.

Teröristler tarafından şehit edilen taksici Murat Arslan (A HABER ARŞİV)

KADIN TERÖRİST TAKSİYE TEK BİNMİŞ

Güvenlik kamerası görüntülerinde kadın teröristin TUSAŞ'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir taksi durağına müşteri gibi gittiği ve burada Murat Arslan'a ait olan taksiye müşteri gibi tek başına bindiği görüldü.

Rojger kod adlı PKK üyesi terörist Ali Örek'in saldırıyı yapacakları malzemelerde birlikte yol üzerinden alındığı tahmin edilirken, yapılan araştırmalarda teröristlerden birinin bahane ile aracı durdurarak çantadan çıkardığı silahla taksi şoförünü vurduğu ve şehit olan şoförün ön ve arka koltuk arasına koyulduğu ardından teröristlerden birinin direksiyona geçmesiyle yola devam edildiği öğrenildi.

Teröristler Ankara'daki TUSAŞ tesisini hedef aldı (23 Ekim 2024 / A HABER ARŞİV)

VARDİYA DEĞİŞİM SAATİNİ SEÇMİŞLER

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında en dikkat çeken noktalardan biri de saldırı saati oldu. Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli teröristlerin bilinçli olarak vardiya değişim saatini seçtikleri ve bu sayede daha fazla kan dökmeyi amaçladıkları tespit edildi.



Ayrıca teröristlerin uzun namlulu silah yerine meskun mahalde daha çok tercih edilen parlamasını ve çarpmalarda ses çıkarmasını engellemek için kamufle edilen AK-74U model kalaşnikofla saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. El bombaları ve EYP yüklü olduğu düşünülen sırt çantasının yanı sıra teröristlerin tabancalarının ise yakın mesafe susturuculu glock marka tabanca olduğu belirlendi.

YERLEŞİM PLANI YAYIMLANMIŞ

Hürriyet'in haberine göre TUSAŞ'a yönelik terör eylemine ilişkin soruşturma sürerken, saldırının gerçekleştiği G1 kapısına yakın tesisler olan insan kaynakları ve akademi departmanlarının bulunduğu binanın kroki ve yerleşim planının, bu binaların proje ekibinde yer alan bir mimarın internet sitesinde yayımlandığı ortaya çıktı.



Yine TUSAŞ yerleşkesinin yapımında yer alan başka bir mimarlık şirketinin sitesinde de söz konusu tesislerin görselleri yayımlandı. Milli güvenlik açısından kritik role sahip TUSAŞ'a ait kroki ve görüntülerin yayımlanması soru işaretlerine neden oldu.