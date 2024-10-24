TUSAŞ’a terör saldırısında gizlilik ihlaline soruşturma! O paylaşımlar için harekete geçildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili gizlilik kararını ihlal edenler hakkında soruşturma başlattı.

"GİZLİLİĞİ İHLAL EDEN" YAYIN VE PAYLAŞIMLAR

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı yazılı ve görsel yayın organlarıyla sosyal medyada, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek veya toplumda korku ve kaygıya neden olabilecek" paylaşım ve yayınlar yapıldığını tespit etti.

Faillerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturmasından ayrı yürütülecek soruşturmanın, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.