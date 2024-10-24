Teröristbaşı Gülen'in cenazesi gömüldü! Stadyumda "tekbir yasaklı" tören | Haine VIP cenaze

FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde yaşanan kaos zirve yaparken elebaşının cesedi gömüldü. "Tekbir yasağı" getirilen tören stadyumda düzenlendi.

"TEKBİRSİZ" CENAZE TÖRENİ STADYUMDA

FETÖ tarafından stadyumda gerçekleştirilen cenaze töreni sırasında örgüt mensuplarına 'sessiz' olunması talimatı iletilerek 'tekbir' getirilmesi yasaklandı. Bu yasağın, FETÖ'cülerin Amerikalılar nezdinde "Müslüman" bir imaj vermekten kaçınma stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

İşte teröristbaşının gömüldüğü o çukur

STADYUMDA CENAZE TÖRENİ

Yaklaşık 4 bin kişi kapasiteli stadyumun tribünlerinde teröristler çimlere oturtuldu. Elebaşı Gülen'in yeğeni Kemal Gülen konuşma sırasında gözyaşı döktü. Cenazede tabutun başında firari terörist Enes Kanter'in de beklediği görüldü.

VIP ARAÇLA GÖTÜRÜLDÜ

Firari birçok teröristin katıldığı cenaze töreni öncesinde, örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu'nun Gülen'in tabutunu Amerikan tipi VIP cenaze aracına koyduğu görüldü.

ABD POLİSİNDEN TÜRK GAZETECİLERE ENGEL

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

BİTMEYEN CENAZE TARTIŞMASI

Örgüt içindeki kavgalar yüzünden cenazeye kimin katılıp katılmayacağı, nerede gömüleceği, ne zaman defnedileceği konuları çözülmesinde gecikmelere neden oldu. İçerideki tartışmalar devam ederken birlik görüntüsü verme adına cenazenin 24.10.2024 yerel saat ile 11:00'de düzenlenmesine karar verildi.

Bu arada örgütün üst düzeylerinin elebaşının vasiyetnamesinin açıklanması için bir araya gelmesi de gerekiyor.

CENAZE İŞLEMİ NEDEN GECİKTİ?

Örgütün kendi içinde yaşadığı çelişkiler defin işlemlerine de yansımış durumda. Örgüt içinde tartışmalar nedeni ile cenaze işlemlerinin gecikmesinin yanı sıra hazırlıklardan da mümkün olduğunca görüntü verilmemeye çalışılıyor. Bir taraftan da mümkün olduğunca kalabalık bir katılım sağlanması isteniyor.

Örgütün üst düzeylerinin bazıları güvenlik ve gizlilik endişesi nedeni ile bu kadar büyük bir defin işlemine karşı. Ancak bir grup da defin işlemini gösteri haline getirmek istiyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi. (AA)

"SAĞINIZI SOLUNUZU DİNLEYİN"

Defin işlemlerinin gizli yapılmasını isteyenler cenaze sürecinde uyulmasını istediği birtakım kuralları kendi haberleşme ağlarında ısrarla vurguluyor. Katılacak örgüt mensuplarını tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olmaya ve tahrik edici konuşmalardan uzak durmaya çağırıyorlar. Örgüt yönetiminden "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderiliyor.

VATAN HAİNİNE TEKNOLOJİK CENAZE: QR İLE GİRDİLER

Tedirginlik yaşadıkları için cenazeye QR kod'la girilmesine karar verildi. Kişiye özel tanımlı QR kod, örgüt üyelerinin isimlerine tanımlandı.

Defin işlemlerinin açık yapılarak bir gösteriye dönüştürülmesini isteyenler ise cenazenin başka bir boyutu ile ilgileniyor. Amaçları terör elebaşının defininin tüm dünyaya gösterilmesi. Bunun için canlı yayının hangi örgüt kanallarından yapılacağını da açıkladılar. Ayrıca, kısa ve net mesajlar verilmesi istendi.

Bu arada örgüt kendi içindeki haberleşmelerinde mutlaka Herkul.org vurgusu yapıyor. Bu, örgütün medya yapılanmasında değişiklik olacağı sinyallerinin göstergesi. Yapılacak düzenleme ile medya ayağında Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu ve Muhammed Yeşilyurt etkisinin görülmesi bekleniyor.