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Bolu Dağı'nda yoğun sis! Sürücüler ilerlemekte zorlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 09:46
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Bolu Dağı’nda yoğun sis! Sürücüler ilerlemekte zorlandı

Bolu Dağı geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarılarda bulundu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü. Kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis etkili oldu.

SİS SONRASI GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahtan geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi. Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Güzergahta bulunan sis lambaları da sürücülerin görüş mesafesini artırmak için aralıksız çalışıyor. Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis etkisini gösterdi.

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