İsrailli Bakan Katz’dan PKK’ya kalkan! Başkan Erdoğan’a alçak iftira | Tepkiler çığ gibi...

Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz (Foto: AA)

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz (Foto: AA)

PKK'NIN SAHİBİ KATZ'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'ya adeta kalkan olan Siyonist Katz, Başkan Erdoğan'a alçak iftiralarda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın alçak paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr Ekran görüntüsü)



Katz'ın PKK'nın sahibi rolünü üstlenerek yaptığı skandal paylaşım şöyle: Recep Tayyip Erdoğan Kürtleri katlediyor ve dünya sessiz kalıyor. Ankara'dan diktatör, Kuzey Suriye'de masum Kürt sivilleri bombalıyor ve BM Genel Sekreteri António Guterres hiçbir şey söylemiyor. Ateşkes çağrısı ve acil bir Güvenlik Konseyi toplantısı nerede? Kürt hakları kaygısı ve Erdoğan'a karşı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılan şikayet nerede? İsrail terör örgütlerine karşı kendini savunduğunda, Guterres sürekli saldırıyor, ancak anti-Semitik arkadaşı savaş suçları işlediğinde, o basitçe ortadan kayboluyor. İkiyüzlülüğün zirvesi.

Sosyal medyadan Katz'ın alçak paylaşımına tepki

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyadan ise Katz'ın alçak paylaşımına tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Titreyin ve bekleyin" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Sosyal medyadan Katz'ın alçak paylaşımına tepki



İŞTE O TEPKİLER...

"Kendinizle karıştırıyorsunuz. Aynaya bakıp konuşma. Çocuk katilleri..."

Sosyal medyadan Katz'ın alçak paylaşımına tepki

"Aynı yediğiniz domuuzzz gibi pisliklerde homurdanıyosunuz."

Katil Netanyahu (FOTO: AA)

"KÜRDİSTAN KURULMALI" NARALARI ATMIŞTI

Öte yandan hatırlanacağı üzere 30 Haziran 2014 tarihinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'Orta Doğu'daki ılımlı güçler arasında daha geniş bir ittifakın parçası olarak bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması' çağrısı yapmıştı.

Netanyahu'nun oğlu Yair'in paylaşımı (Sosyal medya/Yair Netanyahu'nun hesabı)

4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise Mayıs ayında İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaşmıştı.

"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" paylaşımını yapmıştı.