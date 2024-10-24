İsrailli Bakan Katz'dan PKK'ya kalkan! Başkan Erdoğan'a alçak iftira | Tepkiler çığ gibi...
Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak yaptığı paylaşımla PKK'ya kalkan olan Siyonist Katz, Başkan Erdoğan'a "Kürtleri katlediyor" ifadeleri ile alçak iftiralarda bulundu. Katz'ın alçak paylaşımına ise sosyal medyadan tepki yağdı.
Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı.
PKK'NIN SAHİBİ KATZ'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ALÇAK İFTİRA
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'ya adeta kalkan olan Siyonist Katz, Başkan Erdoğan'a alçak iftiralarda bulundu.
Katz'ın PKK'nın sahibi rolünü üstlenerek yaptığı skandal paylaşım şöyle: Recep Tayyip Erdoğan Kürtleri katlediyor ve dünya sessiz kalıyor. Ankara'dan diktatör, Kuzey Suriye'de masum Kürt sivilleri bombalıyor ve BM Genel Sekreteri António Guterres hiçbir şey söylemiyor. Ateşkes çağrısı ve acil bir Güvenlik Konseyi toplantısı nerede? Kürt hakları kaygısı ve Erdoğan'a karşı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yapılan şikayet nerede? İsrail terör örgütlerine karşı kendini savunduğunda, Guterres sürekli saldırıyor, ancak anti-Semitik arkadaşı savaş suçları işlediğinde, o basitçe ortadan kayboluyor. İkiyüzlülüğün zirvesi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Sosyal medyadan ise Katz'ın alçak paylaşımına tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Titreyin ve bekleyin" ifadeleri ile tepki gösterdi.
İŞTE O TEPKİLER...
"Kendinizle karıştırıyorsunuz. Aynaya bakıp konuşma. Çocuk katilleri..."
"Aynı yediğiniz domuuzzz gibi pisliklerde homurdanıyosunuz."
"KÜRDİSTAN KURULMALI" NARALARI ATMIŞTI
Öte yandan hatırlanacağı üzere 30 Haziran 2014 tarihinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'Orta Doğu'daki ılımlı güçler arasında daha geniş bir ittifakın parçası olarak bağımsız bir Kürdistan devletinin kurulması' çağrısı yapmıştı.
4 PARÇALI SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu ise Mayıs ayında İsrail'in Arz-ı Mev'ud hezeyanı doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaşmıştı.
"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" paylaşımını yapmıştı.