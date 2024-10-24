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Bakan Fidan'dan kritik temas! ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 22:58 Güncelleme: 24.10.2024 23:22
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Bakan Fidan’dan kritik temas! ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Fidan, görüşmede zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Blinken dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

BAKAN FİDAN'DAN GAZZE'DE ATEŞKES VURGUSU

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

BLİNKEN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurgulayan Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

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