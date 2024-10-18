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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katz'ın paylaşımına sert tepki: Soykırım şebekesinin tetikçisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 18:12 Güncelleme: 18.10.2024 19:04
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katz’ın paylaşımına sert tepki: Soykırım şebekesinin tetikçisi

Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine rahat durmadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, "Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz yine rahat durmadı.

 İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın küstah paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü) İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın küstah paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü)

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İsrail'in saldırılarında şehit edilen Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın yaralandığı anları paylaşarak, "Recep Tayyip Erdoğan, tecavüzcü ve katil arkadaşın sinvar'ı geri al." diyerek skandal ifadeler kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

Bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (FOTO: ahabercom.tr ekran görüntüsü)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." ifadelerini kullandı.

 İsrail Dışişleri Bakanı Katz (FOTO: AA)  İsrail Dışişleri Bakanı Katz (FOTO: AA)

"Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır" diyen Çelik, "Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir." dedi.

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