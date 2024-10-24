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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi için bulunduğu Tataristan'dan ayrıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 13:36
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Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi için bulunduğu Tataristan’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.

Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberlerindeki heyet de Tataristan'dan ayrıldı.

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