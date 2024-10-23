23 Ekim 2024, Çarşamba
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Siyasette 'urgan' polemiği!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı ezberbozan çıkışa desteğin yanı sıra bazı tepkiler de geldi. Tepki gösterenler arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin grup toplantısında eline urgan alarak Bahçeli'yi hedef aldı. MHP lideri Bahçeli'den Dervişoğlu'na yanıt gecikmedi. MHP liderinin söz konusu urganı İYİ Parti'den istettiği ve Meclis'teki makam odasına asacağı öğrenildi.