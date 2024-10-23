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PKK'nın Rusya yapılanmasına operasyon: Bari Iusubov'u yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 10:06 Güncelleme: 23.10.2024 10:19
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PKK’nın Rusya yapılanmasına operasyon: Bari Iusubov’u yakaladı

MİT ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü PKK/KCK terör örgütü Rusya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Barı Iusubov’u yakaladı. Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu tespit edilirken eylemlerde yer aldığı da öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Terörist Barı Iusubov yakalandı (AA)Terörist Barı Iusubov yakalandı (AA)

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

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