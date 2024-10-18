MİT’ten siber casusluk ağına operasyon! Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20'ye çıktı.

SİBER ŞANTAJ VE VERİ TİCARETİ: GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlenmiştir. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatılmıştır. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı da tespit edilmiştir.

(AA)

MİT CAYDIRICI OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR

MİT, siber casusluk ve siber terörizmle mücadelede kararlılığını sert bir şekilde ortaya koymaktadır. Yurt dışıyla bağlantılı siber tehdit ağlarının çökertilmesi için kapsamlı operasyonlar hız kesmeden sürecek, ulusal siber güvenliğin sağlanması adına her türlü önleyici ve caydırıcı tedbir kararlılıkla hayata geçirilecektir.