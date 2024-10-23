Kazım Güleçyüz FETÖ propagandasından tutuklandı! İşte o paylaşımları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ elebaşının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yapan Kazım Güleçyüz, Rasih Yılmaz ve Ömer Demir gözaltına alındı.

Rasih Yılmaz'ın paylaşımı (X)

YENİ ASYA'NIN GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Kazım Güleçyüz'ün paylaşımı (X)

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAZIM GÜLEÇYÜZ TUTUKLANDI!

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Terörist başı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerden 4 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve bir kişi daha tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPMAYA DEVAM

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı sürdürdüğü ve FETÖ lehine ifadeleri yeniden paylaştığı gözlendi.