PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Aynı aileden 3 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında faaliyet gösteren üç kardeş gözaltına alındı. Teröristlerin PKK eylemlerinde rol aldığı fotoğraflar da yayınlandı. İşte detaylar...

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