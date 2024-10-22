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PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Aynı aileden 3 kişi yakalandı

PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe! Aynı aileden 3 kişi yakalandı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 10:33
Güncelleme:22.10.2024 10:33
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında faaliyet gösteren üç kardeş gözaltına alındı. Teröristlerin PKK eylemlerinde rol aldığı fotoğraflar da yayınlandı. İşte detaylar...
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PKK’nın Avrupa yapılanmasına darbe!
PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe!
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