Pastırma yazı nedir? Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Her yıl genellikle ekim sonu ile kasım başı arasında yaşanan pastırma yazı, birkaç gün ile iki hafta arasında sürebiliyor. Bu dönem, halk arasında pastırma sıcakları olarak bilinen, beklenmedik sıcak hava dalgalarının yaşandığı kısa bir zaman dilimidir. Bu yıl ise, pastırma sıcaklarının ekim ayının son haftasında başlaması ve kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

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Pastırma Sıcakları Ne Demek?

Pastırma yazı, sonbaharın serinliği sırasında aniden beliren sıcak hava dalgasıdır. Özellikle gündüzleri sıcaklıkların yaz aylarını anımsatacak kadar yükselmesiyle bilinirken, geceleri hava oldukça serin olabiliyor. Bu dönem, sonbaharın kendine has soğuk havası yerine kısa süreli bir ısınma, sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Pastırma sıcaklarının kesin tarihleri yıldan yıla değişiklik gösterse de, genellikle ekim sonu ile kasım başı arasında bu sıcak hava etkisi görülür.