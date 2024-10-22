Fetullah Gülen’in ölmesi coşkuyla kutlandı! Kimi tatlı dağıttı kimisi indirim yaptı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından yurt genelinde vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Teröristbaşının arkasından lokantasında ücretsiz yemek dağıtan da var, davul çalıp oynayan da...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde esnaf, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sebebiyle lokantasında bedava tatlı dağıttı.

İsmail Özdemir isimli lokanta sahibi, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sosyal medyadan ölüm haberini öğrendi. Haberden emin olmayan Özdemir, televizyonda da aynı haberi görünce hain örgüt liderinin ölümünün şerefine lokantasında bedava Kemalpaşa tatlısı dağıtmaya karar verdi. Özdemir, "Sabahleyin sosyal medyada gezinirken FETÖ'nün öldüğüne dair haberler gördüm. Ustaya bu haber doğruysa kutlamak için tatlı dağıtacağımı söyledim. Haber televizyon kanallarında da çıkınca sözümüzü de tutmuş olduk. Bu hain teröristin ölümünü kutluyoruz. Bu hainin ölümünü bugüne özel kutlayacağız" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde FETÖ elebaşı Gülen'in ölmesinin ardından tatlı dağıtıldı (İHA)

"TOPRAĞI BOL OLSUN"

Arkadaşını bu davranışından dolayı tebrik eden Murat Cicioğlu, "Hain terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ölümü dolayısıyla bizlere bu durumun önemini anlatmak için Kemalpaşa tatlısı dağıtma hizmetinde bulundu. Toprağı bol olsun yerine cehennemde ateşi bol olsun demek istiyorum. İsmail kardeşimizi de bu davranışından dolayı tebrik ediyorum. 15 Temmuz'da şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

DAVUL VE ZURNAYLA KUTLADILAR

Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü davul zurna eşliğinde kutlandı.

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş meydana Gülen'in fotoğrafının bulunduğu bir pankart astı. Meydandaki pankarta, 'İla Cehenneme Zümera' yazıldı.

Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele kıyafetlerini giyip davul zurna çalan vatandaşlar, FETÖ elebaşının ölümünü kutladı. Bir müddet davullarla gösteri yapan vatandaşlar bölgeden ayrıldı.

Kutlamaya katılan vatandaşlar, "Bu vatan Türk'tür, Türk kalacak, darısı İmralı'nın başına" dedi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü davul zurna eşliğinde kutlandı. (İHA)

15 KİLO TATLIYI SOKAKTA DAĞITTI

Yalova'da bir vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle sokaklarda vatandaşlara tatlı dağıttı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşılayan Tayfur Koç, 15 kilo tatlı alarak Yalova sokaklarında vatandaşlara dağıttı. Koç, "15 Temmuz darbe girişiminin mimari olan Fetullah Gülen bugün öldü, artık gülemeyecek, siz gülün" diyerek hazırlattığı tatlıları vatandaşlara ve sokakta görev yapan polislere ikram etti.

Yalova'da bir vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle sokaklarda vatandaşlara tatlı dağıttı. (İHA)

ISPARTA'DA BERBERLERDE YÜZDE 21 İNDİRİM

Isparta'da erkek kuaförlüğü yapan Mücahit Kayan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle yüzde 21 indirim kampanyası başlattı. İş yeri camına astığı yazı ile indirimi duyuran Kayan, "Fetullah Gülen'in ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için daha fazla dikkat çekmesi amacıyla bunu yaptık" dedi.

Isparta'da erkek kuaföründen FETÖ elebaşının ölümüne özel yüzde 21 indirim (İHA)

FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından Türkiye'nin birçok ilinde başlatılan indirim kampanyalarına bir yenisi de Isparta'da eklendi. 3 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Mücahit Kayan, dükkanının camına astığı "Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in kabir azabı başlangıç günü 21 Ekim olmasından ötürü tüm tıraşlarımızda yüzde 21 indirim vardır" şeklindeki yazı ile indirim kampanyası başlattı.

Fetullah Gülen'in ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için özellikle yüzde 21 indirim yaptığını söyleyen Mücahit Kayan, "Fetullah Gülen'in ölümünün ardından esnaf arkadaşlarım Türkiye genelinde kampanya başlattılar. Biz de Isparta'da esnaf olarak ekip arkadaşlarımla birlikte böyle bir indirim düşündük. Yüzde 21 olmasının sebebi ise ölüm tarihi 21 Ekim olduğu için daha fazla dikkat çekmesi amacıyla bunu yaptık. 15 Temmuz'da 257 vatandaşımız şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın" dedi.