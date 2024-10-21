Şehitlerin babasından Fetullah Gülen’e: Cayır cayır yan! Ellerimiz yakanda olacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Gülen'in ölümünden ailecek mutluluk duyduklarını söyledi.

Ali Oruç (İHA)

"CAYIR CAYIR YANSIN"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Cezasını burada çekmediği için üzülüyoruz ama inşallah cezasını ahirette çekecek. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz" dedi.

"HAKLARIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Oruç, şehit aileleri olarak sevindiklerini anlatarak, "Şehit aileleri olarak hem sevindik hem de üzüldük. Sevinmemizin sebebi bu hain pislik ortalıktan temizlendi. 251 şehidimiz huzurlu ve mutlular. Ancak bir yandan üzülüyoruz. Çünkü cezasını burada çekmedi. İnşallah ahirette cezasını çekecek. Bu şerefsiz, kötü insan geberip gitti. Bu öksüzlerin, yetimlerin ve şehitlerin hakkı üzerinde var. Gelinimin, torunumun hakkı var. Haklarımızı helal etmiyoruz. Rabbim inşallah ahirette bunu hesap vermeyenler arasında tutar" ifadelerini kullandı.

Şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (İHA)



"DÜNYA 1 PİSLİKTEN KURTULDU"

Haberi ilk aldıkları anda çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Oruç, "Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde. Bu cezasını inşallah çekecek. Rabbime orada hesap verilecek ama inşallah bu hesap vermeyenlerden olur. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak. Dünya 1 pislikten kurtuldu" diye konuştu.