FETÖ’de büyük çöküş! Kardeşlerine haber bile vermemişler! Nereye gömülecek?

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü.

Örgüte yakın haber siteleri Gülen'in ölüm haberi duyururken, Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Fetullah Gülen'in ölümüne yönelik detayları A Haber ekranlarında paylaştı.

İşte Karaman'ın açıklamaları:

NEREYE GÖMÜLECEK?

"Fetullah Gülen'in cesedini ABD'de tenha bir yere gömeceklerdir."

"KARDEŞLERİ VE YEĞENLERİNDEN GİZLEMİŞLER"

"Ebuseleme ile muhabirimiz konuştu. Ebuseleme yaptığı açıklamada 'Amcam iki gündür hastanedeymiş. İki kardeşinin de yeni haberi oldu' demiş. Fetullah Gülen'i kaçıran Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan aileden durumu gizlemiş. Yakın noktada olan iki kardeşinin yanında olmasına izin verilmemiş."

"ALTI BEZLENİYORMUŞ"

"Gülen'in altının bezlendiği ve ileri derecede demans hastası olduğu iddia ediliyordu. Gülen ayrıca kimseyi tanımıyormuş. 2 gün önce hastaneye yatırılıyor ve kimseye haber verilmiyor. Ankara'da bir güvenlik kaynağıyla da görüştüm FETÖ'nün ölümünü teyit etti."

İŞTE GÜLEN'İN VASİYETİ

"Fetullah Gülen vasiyet vermiş ve kendisinin İzmir'de yatan annesinin ayak ucuna gömülmek istediğini söylemiş."