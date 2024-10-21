İşte taklit ve tağşişlerin tespit edildiği merkez! 81 ilden numune geliyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladığı taklit ve tağşiş listesiyle gıda teröristlerinin foyasını ortaya çıkardı.



TAB Gıda'ya ait olan Arby's'in Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildi. Sarıyer Börekçisi'nin kıymalı böreklerinden kanatlı et ve sakatat çıktı. Arifoğlu Baharatları'nın öğütülmüş tatlı biber ve acı kırmızı Maraş biberi ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya saptandı.

Nazilli Bahar Pide adlı işletmenin pide harcında domuz eti tespit edildi. Bazı fırsatçılar ise vatandaşa Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine ise tavuk derisi yedirdi. Lahmacununun içerisine ise tavuk taşlığı karıştıran işletmeler tespit edildi.

KÖFTECİ YUSUF'UN DOMUZ SKANDALI



Ancak listede öyle bir işletme vardı ki Türkiye'nin gündemine oturdu. Yusuf Akkaş'ın sahibi olduğu ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde domuz etine rastlandı.

FOYALARI BU TESİSTE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan gıda teröristlerinin foyasını ortaya çıkaran Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı test merkezleri görüntülendi.



SABAH'ta yer alan habere göre; Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü Müdürü Gıda Mühendisi Dr. Berrin Şenöz, laboratuvara gelen numune ve analizlere ilişkin detayları paylaştı, süreci tek tek anlattı.



"BİZE KAPALI GELİYOR"



Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu tespit edilen taklit ve hileli gıda listesine neredeyse her gün yeni firma isimleri ekleyerek teşhir etmeye devam ediyor. Gıda kontrolünden sonuçların raporlanmasına kadar geçen süreç hassasiyetle yapılıyor.



İl Müdürlüğü'nden ekipler, AVM'lerdeki büyük marketleri de mahalledeki marketleri de denetliyor. Oralardan aldıkları numuneler bize geliyor.



Bizler de örneğin sütte, peynirde yabancı yağ var mı, et ürününde yabancı doku var mı diye analizlerimizi yapıyoruz.



Numune kabında gelen ürünler, tarafsızlık ilkesi açısından etiketi kapalı bir biçimde geliyor. Markayı görmeden yapılan analizlerin sonucunda bir uygunsuzluk tespit edildiyse dijital sistemde bu bildiriliyor ve raporlaştırılıyor. İlçe Müdürlüğü'ne iletilen raporlar sonucu uygunsuzluk yapılan firmalara mevzuatta belirtilen işlem uygulanıyor.

81 İLDEN GELEN NUMUNELERİN ANALİZLERİ YAPILIYOR



Bakanlığımızın laboratuvar altyapısı dünya standartları düzeyinde. Amerika'da ya da Avrupa'da bir numune nasıl, hangi cihazla, hangi yöntemle analiz ediliyorsa laboratuvarımızda da aynı cihazlar ve aynı yöntemler kullanılıyor. Bakanlığın yaptığı denetimlerde bir yılda 10 binlerce numunen gelilyor. 100 binlerce analiz yapılıyor. Burada 81 ilden gelen numunelerin analizleri yapılor. Laboratuvar aynı zamanda ülkeye giren veya ülkeden çıkan gıdaların da analizleri yapılıyor.

KÖFTECİ YUSUF'UN FOYASINI ORTAYA ÇIKARAN TEST! 1000'DE 1 HASSASİYET



Yapılan denetimlerde domuz etinin diğer etlerden nasıl ayrıştığını ve nasıl tespit edildiğini anlatan Şenöz, "PCR cihazında kitlerle 1000'de 1 oranında tespiti yapılabiliyor. Yani çok hassas bir tespit limiti. Her canlının DNA'sı farklı olduğu için domuz etini dana etinden veya koyun etinden ayırabilmek için DNA bazlı analiz yapıyoruz. 1000'de 1 oranında domuz DNA'sına rastlandığında domuz etinin kullanıldığı tespit edilmiş oluyor" diye anlattı.



Öte yandan helal test kitleri kullanılarak, domuz etine maruz kalan yüzeyler tespit edilebiliyor.