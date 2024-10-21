AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’FETÖ’ açıklaması: Elebaşı Gülen vatansız bir haindi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarında yer alan satır başları:

İslam'a, insanlığa, milletimize ihanet etmiş haindi. bugün vatansız olarak hayatını kaybetti. Yaptığı kötülükler böyle bir şahsın ismini Netanyahu ile yan yana yazdırmıştır.

Milli egemenliği çalmak üzere, ordumuza kötülük yapmak üzere bir taşeronluk yaptığını göstermekte. Gülen, ihanet şebekesi ile, hizmet ettiği odaklar ile büyük bir ihanet ve cinayet yaptı. Bütün ihanet ve cinayetleri ile bu dünyayı terk etti. Bütün fiziki unsurları ile kararlılıkla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu zihniyet ile de aynı güçle mücadele edeceğiz. Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı.

15 Temmuz sonrası kimler tarafından himaye edildiklerini de gördük. Milli değerleri istismar eden kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu.

Nobel ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Kitaplarındaki konular entelektüel açıdan verimli olduğunu belirtmek isterim.

Bütçe çalışmaları yarın itibariyle başlamış olacak.

Filistin ve Lübnan'daki konular gündemimizde. Simvar'ın şehadeti ile Netanyahu hükümetinin katliamların devam ettiği görülmüştür. Cinayetleri, soykırımı Naziler'in çok ötesine geçmiştir. Yahudi asıllı Kanadalı akademisyen, İsrail'in soykırımını çok iyi anlatıyor ve Naziler'in toplama kamplarında yaptıklarının aynısı diyor. Lübnan'ı da Gazze'ye benzetme çabaları da devam ediyor.

Esas problem bunlara destek veren ve silah temin edenlerdi. Alman dışişleri bakanı talihsiz açıklamalar yaptı. BM adına yapılan açıklamada yeni bir saldırıdan bahsediliyor. Netanyahu insanlığa ait her şeyi hedef almaya devam ediyor. Buna silahla destek verenler eninde sonunda bunun altında kalacaklar. Eninde sonunda bu soykırıma şebekesi insanlık mahkemesinde yargılanıp hak ettikleri cezayı alacaklar.

Siyonizme verilen desteklerin hiçbiri bunu yapanların faydasına değildir. Bugün insanlık değerleri ile Siyonizm karşı karşıyadır. Herkes ya insanlıktan yana ya da bu yapıdan yana duracaktır.

Azerbaycan, Ermenistan, Rusya dışişleri bakanı Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi. Net bir şekilde görüldü ki; Türkiye Kafkasya'da barış için kilit rol üstlenen ülkedir.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Yeni doğan bebekleri öldüren şebekeye dönük her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Bakanlıklarımız koordinasyon içinde. Bu çetenin ve varsa benzerlerinin tamamen çökertilmesi için güçlü çalışma sürdürülüyor. Bu şekilde çetenin tümüyle kazıyacağımızı ve en ağır cezayı almaları için gayret göstereceğiz

Bahsettiğimiz bir Fransız şirketinin PKK'yı desteklediği ile ilgili haberler vardı. Fransız istihbaratı bilgisinde bunları yaptığı ifade ediliyordu. Gerek destek verme gerek çatışmaları körükleyenlerin ceza alması ile ilgili süreç devam etmekte. Bunun arkası gelecektir. Birilerinin terör örgütleri üzerinden iş yapmasının somut bir örneğidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Çarşamba günü Rusya Kazan ziyareti gerçekleşecek.

Rize'deki açılışa katılan arkadaşlarımız hakkında disipline sevk yapılmıştır.

Bu iddialar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Bazı vatandaşlarımız tarafından dile getiriliyor. Hepsi inceleniyor. Yeni doğanları öldüren bebekleri öldürenlerin diyaloglarında ortaya çıkan vahşet hepimizin hayatında nadir rastladığı vahşet örneği. Burada bu işlerin içine bulaşan var mıdır, iddialar doğru mudur hepsi araştırılacak. Hastaneler kapatılır yarın bir gün başka isimle açar şeklinde şüpheler var, bunlara izin vermeyeceğiz. Bir yandan pandemi zamanında ve diğer zamanlarda büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları töhmet altında bırakmaktan da kaçınmak gerekir. Konuları ciddiye alıyoruz.

Günlerdir bizi uyutmayan diyaloglar ortaya çıktı. Her ihbarı ve değerlendirmeyi takip ediyoruz. Çıkarsa bunu paylaşırız.

Muhalefetten de teklifler geliyor, şöyle davranın böyle davranın şeklinde. Ortaya konulan her şeye bakıyoruz. Böylesine ölüm şebekesi kurmuş çetelerle ilgili yeni mekanizmalar kuracağız. Vatandaşın gösterdiği infial haklıdır. Biz bunlarla mücadelede acımasız olacağız. En yüksek kararlılığı göstereceğiz. Bu olayların tekerrür etmemesi için tüm teklifleri değerlendireceğiz.

Irak'ın toprak bütünlüğü bakımından güçlü bir ilkemiz var. Ortaya çıkan tabloda bazı ilerlemeler gördük. Terörle mücadele konusundaki görüşlerimizin yakınlaş tığını gördük. Kuzey ırak ile yakın bir iş birliği söz konusu. KYB'nin yanlış bir yönde hareket etmesidir. Burada Türkiye'ye karşı olan bu unsurlar ile yan yana durmasınlar, bunlarla ilişki içinde olmasınlar. Yerinde ve verimli bir ziyaret olarak gerçekleşti.

ÇÖZÜM SÜRECİ

Türkiye'de iç cephenin güçlü tutulması Türkiye'de yaşayan herkes için bir sorumluluk olmalı. Meşruiyet alanından taviz verme söz konusu değil. Bu terörle aralarına mesafe koymaları ve Türkiye partisi olmalarına dönük bir davettir. Türkiye'de siyasal katılma yolları açıktır. İç cephe kavramını Türkiye'nin temel değerleri etrafında daha doğru hareket etme, Türkiye'nin demokrasisini ve Cumhuriyet kazanımlarını daha güllü şekilde korumak için davettir. Sayın Bahçeli'nin terörist başına sözlerini İYİ Parti başkanı çarpıtarak başka yere çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 29 EKİM ÇANKAYA'DA YAPILSIN ÇAĞRISI

Külliye'de yapılmasını olumsuzlayan tavır içine giriyor. Gelişen ihtiyaçlara göre Külliye milletin evi olarak yapılmıştır. Özgür Özel'in milletin evine yönelik sözleri son derece yanlıştır. Çankaya yetersiz kalınca Külliye bu ihtiyaçları karşılamaktadır. Sayın cumhurbaşkanımız bazı faaliyetlerini Çankaya'da sürdürmektedir. Katılım çok yüksek oluyor. 29 resepsiyonu yine milletin evi olan Külliye'de gerçekleşecektir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DEMİRTAŞ'I ZİYARETİ

Hükümeti hukukun üstünlüğüne saygı duymaya davet ediyorlar. Terör örgütü hakkında ne düşündüklerini söylemeleri lazım önce. Terörist başının heykelini kimin bahsettiğini biliyoruz. Hukukun üstünlüğü terörün dışlanmasından geçer. Esas olan bunula ilgili ne söylendiğidir.

Bundan sonrasında da böyle yapacağız şeklinde yaklaşım görülkdü. Bu tek millet prensibimize aykırıdır. Biz ikinci sınıf vatandaş olgusunu kabul etmiyoruz. Bu eşitsizliklerle ilgili düzenlemeler yaparken Meclis'te karşımızdaki en sert blok CHP'ydi. Askeri vesayeti kışkırtmak için faaliyet içindeydiler. Başörtüsü söz konusu olduğunda bunun en büyük destekçisi CHP idi. Sorunu çözdük, yıllar sonra Kılıçdaroğlu bu koyu getirip bunu çözeceğiz dedi. Bunu çözerken de karşımızda CHP vardı. Biz bu ayrımcılıkları kaldırmışız, mesele geçtikten sonra Özgür Özel bunu gündeme getiriyor.

NETANYAHU'NUN TEHDİTLERİ

Biliyorsunuz daha olaylar gerçekleşir gerçekleşmez güvenlik konularından bahsetmeden bölge haritaları değişecek dedi. David koridorunu hayata geçireceğiz dedi. Dışişleri bakanı büyük İsrail'i kurmak istiyoruz dedi. Büyük İsrail dediklerinde bu Türkiye topraklarının bir kısmına musallat olmayı da içermektedir. Bunlar açıkça ortadayken bir tek Türkiye'de muhalefet "İsrail bizim için tehdit unsur etmiyor" diyor.