Başkan Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü için mesaj: "İrademizin önüne kimse geçemeyecek"
Başkan Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu anlamlı bir mesaj paylaştı. Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan, "Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü için bir mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında "Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan şunları aktardı:
"Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Millet olarak yılmadan, zorluklar ve saldırılar karşısında geri adım atmadan, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz.
Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci seneidevriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum."
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