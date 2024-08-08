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Emine Erdoğan'dan Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus'a tebrik

ahaber.com.tr Haber Merkezi Tülay Ayçiçek
Giriş: 08.08.2024 20:08
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Emine Erdoğan’dan Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesi Yunus’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus'a başarı dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi olan Yunus'a, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi.


Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş halkına, refahı ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum."

O isim Bangladeş’in geçici hükümet başkanı oldu!O isim Bangladeş’in geçici hükümet başkanı oldu! O İSİM BANGLADEŞ'İN GEÇİCİ HÜKÜMET BAŞKANI OLDU!

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