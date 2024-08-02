Türkiye ayağa kalktı! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Siyonist Bakan Katz’e peş peşe tepkiler: Nazilerin ve katillerin sesi

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım.

İşgalci bakanın paylaşımı tepkilerin odağı oldu. Buna bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir.

Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum.

Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz.

Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye'yi ne Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir.

Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz.

Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."