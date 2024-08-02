Türkiye ayağa kalktı! Başkan Erdoğan'ı hedef alan Siyonist Bakan Katz'e peş peşe tepkiler: Nazilerin ve katillerin sesi
Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bugün de skandal bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ı küstahça hedaf alan Katz'ın alçak paylaşımına tepki yağdı. Bakan Fidan, "Bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum." dedi.
Geçtiğimiz günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz küstah tehditlerini sürdürmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, yeni bir alçaklığa daha imza attı.
Recep Tayyip Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor.
Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor.
Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor.
Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."
ALÇAK PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI
Katz'ın alçak paylaşımına kısa sürede sosyal medyadan tepki yağdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından tepki mesajı yayımladı. Dağ, şu ifadeleri kullandı: Katil İsrail'in savaş suçlusu bakanı görevini yapıyor.
Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira kampanyasına devam ediyor. Diğer yandan ise bugunkü çabalarının karşılığında Sn. Ekrem ,İmamoglu'na "aferin" diyor. Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Bazıları ise katillerin gözüne girmek için daha fazla çaba gösterecek.
"BURAYA BAK, KATİL RUH HASTASI"
Bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, yaptığı paylaşımında, "Buraya bak, katil ruh hastası!
Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.
Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!
Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak" ifadelerini kullandı.
"HADSİZLİK VE ARSIZLIK ABİDESİ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, işgalci bakanın Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımına ilişkin sert tepki gösterdi. Bakan Fidan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.
Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti'nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz'ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.
Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.
Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.
Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." İfadelerine yer verdi.
İşgalci bakanın paylaşımı tepkilerin odağı oldu. Buna bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir.
Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum.
Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz.
Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İşgal altındaki Gazze'de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye'yi ne Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir.
Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz.
Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür."
"SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bunca zamandır kadın, çocuk demeden masumları acımasızca devlet eliyle katleden basiretsiz bir hükümetin, yine aynı basiretsizlikteki Bakanının Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan sözleri tümüyle yok hükmündedir. Masumların kanıyla beslenen soykırımcı katiller, uluslararası kamuoyunun vicdanında her zaman işledikleri insanlık suçu ile anılmaya devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği hakikatler ise, insanlık onurunun ve adaletin simgesi olarak kalacaktır.
İsrail hükümetinin, bu tür saldırgan ve alçakça söylemlerle kendi vahşetini örtbas etmeye çalışması nafiledir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve tüm dünyaya gerçeklerin ne olduğunu gösterecektir.
Bu vesileyle, işgal altında zulüm gören tüm Filistinli kardeşlerimize sabır ve direnişlerinde başarı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ile mazlumların yanında olmayı sürdürecektir."
"KATİL DEVLETİN HADSİZ BAKANI"
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siyonist bakanın paylaşımına sert tepki gösterdi. Bakan Uraloğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Katil devletin hadsiz Bakanı; Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, Filistin dahil bütün mazlum coğrafyaların umududur. Siz önce elinize bulaşan bebeklerin, çocukların, kadınların kanlarının hesabını vereceksiniz.
Suçlusunuz ve er yada geç yargılanacaksınız. Ayrıca hangi sosyal medya mecrası olursa olsun herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına uymak zorundadır. Yasaları uygularken sizin ne düşündüğünüze bakacak değiliz hadsizler. Bir kez daha ve yüksek sesle tekrarlıyoruz: "Filistin özgür olana dek susmayacağız…"
"TERÖR DEVLETİNİN SOYKIRIMCI BAKANISIN"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda "Yeryüzünde bozgunculuk yapan hadsiz! Uluslararası arenada Özgür Filistin Davası için en önde gayret gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz! Sen masum bebekleri acımasızca katleden bir terör devletinin soykırımcı Bakanısın. Döktüğünüz her damla kanın hesabını vereceksiniz." dedi.
"AHLAKSIZ TAVIR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, alçak paylaşıma sosyal medya hesabından tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Uluslararası hukuku hiçe sayarak tüm savaş suçlarını işleyen bir ülkenin dışişleri bakanının Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'a mesnetsiz yakıştırmaları tam da onlara yakışan ahlaksız bir tavırdır. Tüm dünyanın gözü önünde sivilleri katleden ve hukuksuzca Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden bir devletin bize söyleyecek bir sözü olamaz.
Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde AK Parti hükümetleri ülkemizi her alanda ileriye taşımakla kalmamış, mazlum halkların sesi olmaya da devam etmiştir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzdolabında soğutma probleminiz anında çözülecek: Tek kase yeterli!
- Emekliye 2'si bir arada ödeme! Sil baştan duyuru geldi: 12.500 TL ve üstü maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya tam 24.000 TL...
- 1 ayda 15 kiloyu anında verdi! 51'lik Açelya Akkoyun diyetinin sırrı ortaya çıktı: Meğer tek yöntemle...
- Instagram katalog suçları nelerdir? BTK nedir, ne iş yapar? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) hangi bakanlığa bağlı?
- Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi?
- Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...