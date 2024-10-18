45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi! Harita güncellendi

Malatya'nın Kale ilçesi ve Sivas'ta meydana gelen sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Depremin ardından da Türkiye'de bulunan diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) güncelennen haritası yoğun ilgi gördü. Diri fayları detaylı bir şekilde gösteren haritada mahallenizde hatta evinizin altından dahi geçen aktif fayı gösteriyor. Yapılan araştırmada 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu.

İzmir fay hattı haritası (AHABER ARŞİV)

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Sabah'ta yer alan habere göre MTA'nın incelemesinde 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu. MTA diri fay haritasına göre; Türkiye'de birinci derece deprem riski bulunan iller, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt oldu.

Çorum fay hattı haritası (AHABER ARŞİV)

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritaya göre ikinci derecen riskli iller,Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu. Ankara fay hattı haritası (AHABER ARŞİV)

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA haritasına göre üçüncü derece risk altındaki iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir. Ayvalık fay hattı haritası (AHABER ARŞİV)

EN DÜŞÜK RİSK ALTINDAKİ BÖLGELER

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de dördüncü ve beşinci derece yani en düşük risk grubunda yer alan iller ise, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman. İzmir fay hattı haritası (AHABER ARŞİV)

TOKİ KONUTLARI GÜVEN VERDİ

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kale ilçesi, sarsıntıyı az hasarlı atlattı. Bunun en büyük nedeninin TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlar olduğu belirtildi.

Kale ilçesindeki TOKİ konutları (DHA)

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde depremzede vatandaşlar için 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 işyeri yapıldı.

Meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, Elazığ depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı. Bu konutlarda hasar oluşmadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu

'O FAY HARİTADA GÖRÜNMÜYOR'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremin, haritalarda yer almayan 'bilinmeyen fay' üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Uydudan elde ettiğimiz yer yüzeyi hareketleri Pütürge fayının batısından devam eden başka bir fayın varlığına işaret ediyor. Geçen sene 8 ve 25 Ocak'ta Malatya'da meydana gelen depremler de bu deprem de bizim uydu verilerinden izini sürebildiğimiz, haritalara işlenmemiş fay üzerinde meydana gelmiş gibi görünüyor" dedi.