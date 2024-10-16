Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkemeden şok karar! Zorla getirilecek

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hakaret" suçundan yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (FOTO: AA ARŞİV)

Hatırlanacağı üzere, Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim 2023'te CHP grup toplantısında avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret içerikli sözler sarf etmişti.

Bunun üzerine İnal, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şubat 2024'te Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul'da 17 Ekim 2023'te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, avukat Mustafa Doğan İnal'a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (FOTO: AA ARŞİV)



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara'ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Sanık olarak iddianamede yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri nedeniyle "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması istendi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame doğrultusunda yargılama başladı.



MAHKEMEDEN KEMAL KILIÇDAROĞLU HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara'ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 18 Şubat'a ertelendi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek celse sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkması ve savunmasını yapması bekleniyor