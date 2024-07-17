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CHP'deki '50 vekil' kavgasında nokta! Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Tanju Özcan'a disiplin yolu...

Giriş: 17.07.2024 19:36 Güncelleme: 17.07.2024 19:54
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CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında nokta! Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Tanju Özcan’a disiplin yolu...

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar CHP'de güç savaşının arka planındaki gerçekleri ortaya koyuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu "Siyasetten çekilmedim" diyerek CHP yönetimine "parti içinde hala etkinim" mesajı vermişti. Kendisine bağlı milletvekillerinin olduğunu ve CHP içindeki ağırlığını koruduğunu öne sürmüştü.

YENİ PARTİ SİNYALİNİ YAKTI

Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım. Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP." yanıtını vermişti.

"50 SADIK VEKİL!" KAVGASI

Yenerer, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?" derken Kılıçdaroğlu, "Evet doğru." şeklinde cevap vermişti.

CHP'DE TANSİYON YÜKSELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasındaki gerilim gittikçe artmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

Özcan'ın "50 sandık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek bir yanıt gelmişti.

"SANA İLK VE SON KEZ CEVAP VERİYORUM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyerek başladığı paylaşımında "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"AKLINI BAŞINA AL! SERSERİ MAYIS GİBİSİN..."

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti" dedi.

"ÖLÜRSEM CENAZEME GELME"

Son olarak Özcan'a "Ölürsem cenazeme dahi gelme" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…" diyerek paylaşımına noktayı koydu.

CHP ÖZCAN'I DİSİPLİNE SEVK ETTİ

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.

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