Pegasus’tan bolbol üyelerine özel 9 Euro kampanyalı bilet! İndirimli Pegasus bileti nasıl alınır, indirimler hangi hatlarda geçerli?

Kampanya kapsamında, 16-17 Ekim 2024 tarihlerinde satın alınacak, 30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025 tarihleri arasındaki belirli yurt dışı uçuşlarında biletler 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Üstelik, bu tarihlerde Light Paket alan yolcular, ek kabin bagajını 5 Euro'ya, 12 kg uçak altı bagajını ise 5 Euro'ya satın alabilecekler. Ayrıca, Light Paket alanlar, 10 Euro fark ödeyerek Süper Eko Paket'e yükseltebilecek.

200.000 Koltukla Sınırlı Fırsat

Kampanya, toplamda 200.000 koltuk için geçerli olacak ve koltukların tükenmesi durumunda sona erecek. Pegasus'un yalnızca internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden geçerli olan bu fırsat, Kıbrıs uçuşlarını kapsamıyor. Kampanya, sadece Pegasus'un taşıyıcı olduğu direkt yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.

Ekstra Ürün ve Hizmetler

Kampanya kapsamında, bilet fiyatına ek olarak kabin bagajı ve uçak altı bagajı gibi ekstra hizmetler de uygun fiyatlarla satın alınabilecek. Light Paket sahipleri, ek 10 Euro farkla Süper Eko Paket'e geçiş yaparak, daha fazla bagaj hakkına sahip olabilecekler.

Satış ve Uçuş Tarihleri

Kampanya, 16 Ekim 2024 saat 09.30'dan 17 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanan BolBol üyeleri, 30 Mart 2025 – 25 Ekim 2025 tarihleri arasında yurt dışı uçuşları için bu avantajlı fiyatlarla bilet alabilecekler.

Kampanyanın geçerli olduğu hatlara erişmek, kampanya kurallarını öğrenmek ve bilet satın almak için "www.flypgs.com" adresine gidebilirsiniz.