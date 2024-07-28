Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geri dönüş hazırlığı! Yeni parti mi kuracak Özel’i mi koltuktan indirecek? Gezilere başladı...

KILIÇDAROĞLU SAVAŞ AÇTI

Yaz sıcağına rağmen şu sıralarda en hareketli parti yine CHP... Birinci parti çıkması da durumu değiştirmedi. Hem seçimi kazanan ekip kendi içinde kavgalı hem de Demokles'in kılıcı misali seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi onların peşini bırakmıyor. Hatta açık savaşa dönüşen bir durum var ve savaşın düğmesine de bizzat Kılıçdaroğlu bastı... Önce çiçeği burnunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "normalleşme" siyasetine, "Sarayla müzakere değil mücadele edilir" diye meydan okudu.

ESNAF ZİYARETLERİNE BAŞLADI! YANINDA KİMLER VAR?

Bu sert çıkış bir anlık öfke diye yorumlansa da öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Kılıçdaroğlu sonra sokağa indi ve sanki CHP genel başkanlığını sürdürüyormuş gibi esnaf ziyaretlerine başladı. Birkaç şehri, yanında Bülent Kuşoğlu, bir dönem "Baykal'ın Prensi" diye anılan Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar ve gazeteci-milletvekili Metin Işık'la birlikte gezdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ÇIKIŞ

Bugün geldiğimiz noktada bu çaba, hem tabanı motive eden yeni bir "harekete" dönüştü hem de siyasi söylemleri bir o kadar sertleşti. Öyle ki birkaç gün önce Kılıçdaroğlu İzmir'de Özgür Özel'in normalleşme siyasetini bir kez daha diline doladı ve sert bir çıkış yaptı: "Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Demokrasi lütuf ile verilmez. Demokrasi kararlı mücadeleyle olur."

"HAZIRCILARA TESLİM ETMEM"

Böylece Kılıçdaroğlu "hançerci" diye suçladığı İmamoğlu'nu değil, direkt Özel'i hedefe koymuştu. Gerçi o hâlâ, "Niye üstüme alınayım" deyip geçiştirmeye çalışsa da şu ağır iğnelemeyi yapmaktan da geri durmadı: "CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı."

Artık kılıçlar çekilmişti. Kılıçdaroğlu sert bir kavgaya başladığının ve dönüştürmeye çalıştığı CHP'yi öyle kolay kolay "hazırcılara" teslim etmeyeceğinin işaretini veriyordu.