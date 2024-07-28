Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı! Yeni parti mi kuracak Özel'i mi koltuktan indirecek? Gezilere başladı...
CHP'de genel başkanlığı bıraktıktan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kemal Kılıçdaroğlu 4 Eylül'de yapılması planlanan tüzük hazırlıkları için sahaya indi. Kılıçdaroğlu'nun hançerci diyerek hedef aldığı Özgür Özel'e karşı yeniden aday olabileceği kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun yeni bir parti kurabileceği de iddialar arasında. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Kılıçdaroğlu düğmeye bastı" isimli köşe yazısında yaşanan süreci ele aldı. İşte detaylar...
CHP'de tüm gözler 4 Eylül'de yapılması planlanan tüzük hazırlıkları çevrilirken devam ederken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sahaya indi.
GEZİLERİNE BAŞLADI
İl gezilerine başlayan Kılıçdaroğlu, ilk olarak İzmir'e giderken sıradaki durağı Diyarbakır olacak. Kılıçdaroğlu'nun 16 Ağustos'ta başlayacak olan Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki anma etkinliğine de katılması bekleniyor.
NABIZ YOKLUYOR
Kurultay öncesi en az 15 şehir gezeceği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretlerini olası tüzük kurultayından önce yapması 'Nabız yokluyor' şeklinde değerlendirildi.
"BEN BURADAYIM"
Tüzükten önce kendisini teşkilatlara hatırlatmak isteyen Kılıçdaroğlu 'Ben buradayım' mesajı verirken gelecekte neler olacağı merak konusu.
MAHMUT ÖVÜR YAZDI: KILIÇDAROĞLU DÜĞMEYE BASTI
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür kaleme aldığı "Kılıçdaroğlu düğmeye bastı' başlıklı köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecekteki hamlelerine yönelik kulislerdeki son bilgileri aktardı.
KILIÇDAROĞLU SAVAŞ AÇTI
Yaz sıcağına rağmen şu sıralarda en hareketli parti yine CHP... Birinci parti çıkması da durumu değiştirmedi. Hem seçimi kazanan ekip kendi içinde kavgalı hem de Demokles'in kılıcı misali seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi onların peşini bırakmıyor. Hatta açık savaşa dönüşen bir durum var ve savaşın düğmesine de bizzat Kılıçdaroğlu bastı... Önce çiçeği burnunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "normalleşme" siyasetine, "Sarayla müzakere değil mücadele edilir" diye meydan okudu.
ESNAF ZİYARETLERİNE BAŞLADI! YANINDA KİMLER VAR?
Bu sert çıkış bir anlık öfke diye yorumlansa da öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Kılıçdaroğlu sonra sokağa indi ve sanki CHP genel başkanlığını sürdürüyormuş gibi esnaf ziyaretlerine başladı. Birkaç şehri, yanında Bülent Kuşoğlu, bir dönem "Baykal'ın Prensi" diye anılan Prof. Dr. Metin Lütfü Baydar ve gazeteci-milletvekili Metin Işık'la birlikte gezdi.
ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ÇIKIŞ
Bugün geldiğimiz noktada bu çaba, hem tabanı motive eden yeni bir "harekete" dönüştü hem de siyasi söylemleri bir o kadar sertleşti. Öyle ki birkaç gün önce Kılıçdaroğlu İzmir'de Özgür Özel'in normalleşme siyasetini bir kez daha diline doladı ve sert bir çıkış yaptı: "Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Demokrasi lütuf ile verilmez. Demokrasi kararlı mücadeleyle olur."
"HAZIRCILARA TESLİM ETMEM"
Böylece Kılıçdaroğlu "hançerci" diye suçladığı İmamoğlu'nu değil, direkt Özel'i hedefe koymuştu. Gerçi o hâlâ, "Niye üstüme alınayım" deyip geçiştirmeye çalışsa da şu ağır iğnelemeyi yapmaktan da geri durmadı: "CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı."
Artık kılıçlar çekilmişti. Kılıçdaroğlu sert bir kavgaya başladığının ve dönüştürmeye çalıştığı CHP'yi öyle kolay kolay "hazırcılara" teslim etmeyeceğinin işaretini veriyordu.
'BAŞLIYORUZ...'
Kılıçdaroğlu'nun bu çabası doğal olarak kendisiyle birlikte kaybedenleri de harekete geçirdi. Arkada kurultayı kaybeden 60'a yakın milletvekili, 500'ü aşkın delege, binlerce parti üyesi ve hayal kırıklığı yaşayan Alevi sosyolojisi vardı.
Bugünlerde bu yapı başta İstanbul CHP olmak üzere birçok kentte de harekete geçmiş durumda. Aralarında eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç gibi çok sayıda siyasi aktör İstanbul'da geniş toplantılar düzenliyor ve siyasi tartışma yapıyor. Süreci götüren isimlerin başında da Kılıçdaroğlu'nun son danışmanlarından genç siyasetçi Mehmet Ali Yüksel var. Yüksel, sosyal medyadan harekete geçtiklerini "Başlıyoruz..." diye duyurmuştu.
YENİ PARTİ Mİ KURACAK? CHP'Yİ YENİDEN Mİ ALACAK?
Bu tablo ister istemez şu soruyu sorduruyor: "Kılıçdaroğlu ve ekibi ne yapmaya çalışıyor? Yeni bir parti mi kuracaklar yoksa CHP'yi yeniden almak için eylüldeki Tüzük Kurultay'ına mı hazırlanıyorlar?"
KULİSLER YANIYOR
Adı geçen isimlerin veya arka plandaki siyasi aktörlerin hiçbiri yeni bir parti fikrine sıcak bakmıyor. Ancak onlara rağmen kulislerde ısrarla yeni bir partinin kurulacağı da söyleniyor.
CHP'Yİ YENİDEN KAZANABİLİR Mİ?
Peki yerel seçimlerden birinci çıkmış bir CHP'yi, 13 yıl boyunca yöneten ve bir yerel seçim hariç hiçbirini kazanmayan bir ekip CHP'yi tekrar kazanabilir mi?
Sürecin içinde yer alan birçok kişiyle konuştum. Tecrübeli bir siyasetçi, ortak yaklaşımlarını şöyle özetledi:
"Tabii ki kazanabilir ama tek mesele kazanmak değil. Her yol mübah diye kazanmaktansa kazanmamak daha iyidir. CHP yerel seçimlerden birinci çıktı ama ilkelerini ve değerlerini de yerle bir etti. Hiçbir parti kirlenerek, ahlaki değerlerini yerle bir ederek siyaset yapamaz. Biz bunun mücadelesini vereceğiz ve susmayacağız..."
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