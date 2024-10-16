Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber'e konuk oldu. Canlı yayında gündeme dair merak edilen sorularını yanıtlayan Bolat önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bolat'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Bugün meydana gelen 5.9'luk deprem ne kadar kritik bir coğrafyada olduğumuzu yine bize gösterdi. Hükumetimiz 6 Şubat depreminden bugüne, depremden etkilenen vilayetlerin yeniden imarı, sosyal hayatın yeniden başlaması gibi birçok konuda önemli bir çalışmanın içinde. 200 bine yakın konut hak sahibine teslim edilecek. Bugünkü depremde can kaybı olmaması çok sevindirici. Yenilenen konutlar, sağlam şekilde yapılan yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'de

TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA CEZA

Ticaret Bakanlığımız bünyesinde iç ticaretten sorumlu birimlerimiz var. Fahiş fiyat, stokçuluk gibi alanları takip eder. Tüketicileri aldatmaya yönelik reklamları inceleyen, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri gibi durumları inceleyen bir birimimiz de var. Reklam Kurulu ise aldatıcı reklamlarla uğraşır. Reklam Kurulu 2024 yılı içinde 1542 dosyada aldatıcı reklam bulgularını tespit ederek 206 milyon lira idari ceza ve reklama erişim yasağı getirdi. Cezaların 10 kat artırılması söz konusu.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Fahiş fiyata karşı 9 buçuk ayda 340 bin firmaya denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Fahiş fiyatla mücadele kapsamında kesilen ceza 10 bin lirada 100 bin liraya, azami ceza ise 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Stokçulukta ise ceza 12 milyon liraya çıkarıldı.

E- TİCARET SİTELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ

İç ticareti korumak için bu uygulama getirildi.

Ayrıntılar geliyor....