Kilis’te mayınlı bölgeye roket düştü! Güvenlik kaynaklarından açıklama....

Suriye tarafından ateşlenen roket, Kilis'in kırsal bölgesi Oylum höyüğü ve Akıncılar bölgesine düştü. Olay sonrası bölgede alevler yükselmeye başladı.

"TSK MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR" İDDİASI

Türk Silahlı Kuvvetleri ÇNRA, Top ve tank atışlarıyla karşılık verildiği iddia edildi.

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! (İHA)

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN İDDİALARA YALANLAMA

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.

"TSK'NIN VERDİĞİ MİSİLLEME İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR"

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu yaptığı açıklamada, "Güvenlik kaynaklarına göre, Suriye sınırında çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü. Olay sonrası yangın çıktı. TSK'nın verdiği misilleme iddiaları doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X paylaşımı



"SINIRLARIMIZA YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI BULUNMAMAKTADIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır.

Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır.

Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.

Kilis Valiliği ise konuya ilişkin, "Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis Merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG 7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve a bölgedeki bitki örtüsünde yangınına neden olmuştur.

Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis' e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir." ifadelerini kullandı.