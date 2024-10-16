Bağ-Kur 7200 prim gün düzenlemesinde son gelişmeler: Prim gün sayısı Meclis’ten geçti mi?

Ekonomik reformların odak noktası haline gelen Bağ-Kur 7200 prim gün düzenlemesi, esnaf ve sanatkarlara erken emeklilik imkanı sunmayı hedefliyor. Bağ-Kur'lular için mevcut 9000 prim gün sayısının, SSK'lı çalışanların 7200 prim günü ile eşitlenmesi gündemde. Bu değişiklik, kuaför, berber, bakkal, tamirci gibi küçük işletme sahiplerine daha erken emeklilik fırsatı verebilir. Meclis'in bu konuda atacağı adımlar ve yapılacak düzenlemeler büyük bir merakla bekleniyor.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların ne zaman sonuçlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söylemişti. 2024 yılı sonuna kadar yasalaşması beklenmeyen bu düzenleme, 2025 yılında Meclis'ten geçerek yürürlüğe girebilir.

Bağ-Kur 7200 Prim Gün Sayısı Esnafa Ne Getirecek?

Bağ-Kur 7200 prim gün düzenlemesi, Türkiye'deki küçük esnaf ve sanatkarlar için büyük bir değişim anlamına geliyor. Bu düzenleme, esnafın sosyal güvenlik sisteminde daha erken emeklilik imkanı elde etmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi, sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliği gidermeyi hedefliyor. Bakan Işıkhan, esnafa yönelik bu düzenlemenin bütçe disiplini gözetilerek yapılacağını, ancak prim gün sayısının düşürülmesi konusundaki sözün mutlaka yerine getirileceğini vurguladı.

Ev Kadınlarına Prim Desteği de Gündemde

Bağ-Kur 7200 prim gün düzenlemesi dışında, ev kadınlarına yönelik prim desteği de yeni torba yasa kapsamında ele alınıyor. Bu düzenleme ile ev hanımlarının emeklilik haklarına daha kolay erişim sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge gibi düzenlemelerin de Torba Yasa'da yer alması bekleniyor.