Üniversiteli Rojin’den acı haber! Cansız bedenini bulan kişi A Haber’de: Cesede dalgalar vuruyordu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söylerek ayrılmıştı. 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyordu. Rojin'in cansız bedenine 18 gün sonra ulaşıldı.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Sahile yakın yerde bulunan villalarda güvenlik görevlisi olarak çalışan Oktay Aycan A Haber'e konuştu. Oktay Aycan, cesedin sahilde olduğunu gördüğünü ve hemen jandarmayı aradıklarını ifade etti. İşte Aycan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

"Saat öğlen 14 sularında Mehmet Emin amca ile aşağı indik o birinin bahçesinde sulama yapıyordu. O sırada sahilde bir ceset gördüğü söyledi."

"Yakına kadar gidip bakalım dedi ama ben izin vermedim hemen jandarmayı aradım. Saat 14:15 civarındaydı biz yaklaşmadık. Savcı gelene kadar dokunmadık ve kumsala inmedik."

"Cesedi suya sıfırdı ve dalgalar vuruyordu. Sarı terlikleri ile görünmüştü en son ama ben görmedim üzerinde siyah tayt vardı. Savcıya da ifade verdim zaten."

"Ayakları simsiyahtı, vücudu şişti. Yüzüstü yatıyordu kumsalda dediğim gibi savcı gelene kadar da inmedik aşağı."

Kayıp Rojinin cansız bedeni bulundu