AK Parti Grup Başkanı Güler duyurdu! Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sona gelindi.

Kredi kartı ile ödeme ( FOTO: AA)

SAVUNMA SANAYİİ FONU TEKLİFİ ERTELENDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendi.

Kredi kartı ile ödeme ( FOTO: AA ARŞİV)

"YASA TEKLİFİ 2025 YILINA BIRAKILDI"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonu görüşmelerinin ertelendiğini bildirdi. Teklifi daha detaylı ele almak için görüşmelerin sonlandırılığını belirten Güler, "Yasa teklifi 2025 yılına bırakıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun teklifi görüşmelerinin gerçekleşeceği bildirilmişti.

Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınabileceği öğrenilmişti.

Kredi kartı ile ödeme ( FOTO: AA ARŞİV)

Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacaktı.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları hamillerinin de her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödemesi de gündeme gelmişti.