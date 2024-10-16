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IKYB Başkanı Barzani Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 00:36
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IKYB Başkanı Barzani Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani bugün Ankara’yı ziyaret edecek. Barzani'nin ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Ankara'ya gelecek.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Ankara'yı ziyaret edecek. IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin sabah saatlerinde Ankara'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği ifade edildi.

MASADA BÖLGESEL KONULAR VAR

Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye ile Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda görüş alışverişinde bulunacağı belirtilen açıklamada, tarafların bölgedeki son gelişmeleri ve her iki tarafı ilgilendiren çeşitli konuları ele alacakları ifade edildi.

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