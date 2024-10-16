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14 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 08:50 Güncelleme: 16.10.2024 09:14
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14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

14 terörist etkisiz hale getirildi14 terörist etkisiz hale getirildi 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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