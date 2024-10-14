Kabine’de değişiklik olacak mı? A Haber’de yanıtladı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda son günlerde artan şiddet olayları ele alınacak.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SUNUMU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Sunumun ana başlıkları aile danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu konudaki sosyal risk haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar olacak.

Meclis gündemine gelecek olan yargı paketinde de gelinen son aşama konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı (A HABER ARŞİV)

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası ele alınacak. Bölgedeki son durum ve olası gelişmeler değerlendirilecek. Bu kapsamda terörle mücadele öne çıkan başlık olacak.

Yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlar görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (A HABER ARŞİV)

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Ekonomideki gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak en önemli başlıklardan olacak. Enflasyon, yatırım, istihdamda gelinen son durum konuşulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda denetimlerindeki çalışmaları da masada olacak.

Kabine Toplantısı'nın bitiminde Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek, tüm başlıklarla ilgili ayrıntılı değerlendirmede bulunacak.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu (Ekran görüntüsü / A HABER)

Kabine'de revizyon ne zaman? Nasıl olacak? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞİDDET OLAYLARI KABİNE GÜNDEMİNDE

İşte o açıklamalardan satır başları;

Kronik suçlu tipler var. Bunlar sistematik olarak farklı nitelikte suç işlemişler. Fakat yasalardaki boşluklardan yararlanarak bir şekilde toplumun içine karışmaya devam etmişler.

Bir başka kategori düzenli olarak psikolojik tedavi görmesi gereken ya da özel reçeteli ilaçla tedavisine devam etmesi gereken bir başka grup var. Maalesef onların da önemli bir bölümü aramızda.

"YENİ TEDBİRLER GEREKİYOR"

Herkes yaptığı fiilin mutlaka cezaevine girmeyi gerektirecek boyutta sonuçları olacağını öngörecek. Bir de madde bağımlısı veya ciddi ruhsal tedavi görenler var bunların da takibi ve kontrolüyle ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.

Türkiye'nin yeni tedbirler alması gerekiyor. En güçlü olduğumuz yanımız aile yapımız ama en ağır tehdit altında olan ve şu anda ciddi şekilde sarsılan da yine bu aile yapımız.

KABİNE'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Ben bu 'Kabine toto' konusunda belli bir kesimin çok ilgisini çeker ve ne söyleseniz aksini kimse iddia edemez. Söylediğiniz tutarsa kendinizi bu işi bilen diye tanımlarsınız tutmazsa da kimse size bunun hesabını sormaz ve kınanmazsınız. Böyle bir alan burası.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı dışında Kabine'de kimin değişeceği, değişmesi gerektiği konusunda ne bilgisi ne de fikri olan var. Bunun çok net bir şekilde altını çizeyim.

Ama parti teşkilatı, grup zaman zaman milletvekillerinin kendi arasındaki sohbetler veya bazı sivil toplum örgütlerinin içindeki aktörler özel ortamlarda falanca yerdeki işlerinin gitmediğini filanca bakanın telefona çıkmadığını vs. söylerler dolayısıyla belli isimler üzerinde bir yoğunlaşma oluşturulur. Sonra da bu kendi kendini doğrulayan kehanete dönüşür.

Sayın Cumhurbaşkanının Tiran ve Belgrad seyahatleri sonrası uçaktaki sohbetinde metnin bütününe bakınca AK Parti'deki değişim ve kendini yeniden inşa etme bu ruh üzerine değerlendirme yapınca elbette partinin merkez yönetimi yani genel başkan yardımcıları elbette Kabine'nin de bu değişimin bir parçası olacağını onların istisna olmadığını belirtiyor.

Daha önce Kabine'de yapılan küçük çaplı değişiklikler var farklı nedenlerle ama ben bugünden yarına kapsamlı bir revizyon olacağı konusunda bir bilgiye sahip değilim açıkçası. Bunu biliyorum diye iddia eden varsa da konuşmaya hazırım.

"BÜYÜK GAYRET VAR"

Belki küçük çaplı belli dokunuşlar olabilir ama burada önemli olan AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi kimliğiyle geleceği yani Türkiye Yüzyılı'nı bir kez daha inşa edebilmek için kadrosunda söyleminde ve iletişim dilinde neleri yeniden yapması gerektiği neleri reforme etmesi konusunda büyük bir gayret var.

KONGRE SÜRECİ BAŞLADI

Nitekim AK Parti'de kongre süreci hafta sonu başladı Kilis'te. İlçe kongreleri, il kongreleri, 2025'in mart nisanına kadar devam edecek bir süreçten ve en geç gelecek yılın ilk yarısında oluşacak büyük kongre mimarisinden söz ediyoruz.

TOPYEKÜN YENİLENME

Bu AK Parti'de topyekün bir yenilenmenin adı sadece basit bir değişimden bahsetmiyoruz. Ama ben hemen yarın bir Kabine değişikliği olacağı ihtimalini çok güçlü görmediğim gibi bunun belli isimler üzerinde de baskı oluşturma, morallerini bozma, ekibin dikkatini dağıtma ve odaklanılmış işlerin de sonuçlandırılmasına engel olma gibi de çok spekülatif sonuçları oluyor. Bu işler bu şekilde konuşulursa Ankara'da ciddi bir yönetsel sakatlığa sebebiyet veriyor. Cumhurbaşkanının yorumunu Cumhurbaşkanının ötesine geçerek farklı boyutlarda değerlendirmek günlük polemiklerin ya da dedikoduların bir parçası oluyor ama bu konular ciddi konular.