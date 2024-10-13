CHP’li belediye zeytinlik parsellerini imara açtı: AK Parti’den tepki

CHP'li Balıkesir Belediyesi, Edremit'in 3 mahallesinde toplamda 14 dönümlük zeytinlik için imar izni verdi.

ÜÇ AYRI GÜNDEM SUNULDU



Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 Ekim'de yapılan toplantısında, meclis oylamasına sunulmak için CHP'liler tarafından meclise üç ayrı gündem maddesi sunuldu. Sunulan gündem maddelerinde Edremit ilçesindeki Narlı, Güreş ve Çamlıbel mahallelerindeki üç ayrı parselin imara açılması istendi.

PARSELLER ZEYTİNLİK ÇIKTI



CHP'lilerin belediye meclisi kararıyla konut alanı olarak imara açılmasını talep ettikleri; Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parselin doğa harikası olarak bilinen Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu 14 dönüm zeytinlik olduğu saptandı.

AK PARTİ KARŞI ÇIKTI



İmara açılması talep edilen parsellerin zeytinlik olduğunu saptayan AK Partili meclis üyeleri, CHP'nin zeytin ağacı katliamına sert tepki göstererek karara karşı durdu.

Zeytinliklerin betonlaşmaya kurban edilemeyeceğini ifade eden AK Partili meclis üyeleri ayrıca imar kanununun 8. Maddesini dayanak göstererek parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacağını belirtti. AK Partili Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'ndaki zeytinliklerin CHP eliyle imar katliamına uğratılarak betonlaşmaya terk edildiğini söyledi.

Birol Şahin, "İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri CHP'li olunca el ele verip rahat rahat zeytinlikleri imara açıyorlar. Doğa harikası Kaz Dağları'mızın , Zeytin Ağaçlarının İmar rantına kurban edilmesine sessiz kalmayacak her türlü yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız." dedi.

CHP OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

AK Partili meclis üyelerinin tüm muhalefetine rağmen CHP'li meclis üyeleri zeytinliklerin imara açılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parsel konut alanı ilan edildi. Böylelikle CHP'nin kararıyla Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanın betonlaşmasının önü açıldı.

DEĞİŞİKLİK KANUNA AYKIRI



Yapılan imar değişikliği imar kanununun 8. Maddesine aykırı bir şekilde yapıldı. Üç ayrı parsel için üç ayrı gündem maddesi olarak teklif edilip parsel bazında belediye meclisinde kabul edilen imar değişikliği bu yönden kanuna aykırılık gösterdi.

İmar kanununa göre Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapılamadığı öğrenildi. İmar değişikliği parsel bazında yapılınca ilgili parselden terk edilmesi gerekli olan yol, otopark, sosyal ve yeşil alan terkleri yapılamıyor.

"ZEYTİNİME DOKUNMA" DİYORDU AMA...

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu karar, Milletvekili olduğu dönemde sık sık 'Zeytinime dokunma' ve 'Kaz Dağları'na dokunma' söylemleri ile siyaset yapan CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çevre hassasiyeti içeren söylemlerini akıllara getirdi.