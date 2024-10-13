Türkiye'den İsrail'in BM baskınına kınama! "İşgal politikası izlediğinin delili"

İsrail, Lübnan'da bulunan BM üssüne tanklarla baskın düzenledi. Gerilimi artıran olayda BM'den yapılan açıklamada "Şok edici ihlaller nedeniyle İsrail ordusundan izahat istedik" ifadeleri yer aldı. Olayda 15 BM askerinin yaralandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in UNIFIL'i hedef alan baskınına ilişkin "İsrail'in işgal politikası izlediğini delili" denildi.

"İSRAİL'E KARŞI ORTAK TUTUM TAKINALIM" ÇAĞRISI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir. İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir.

İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. BM Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz."