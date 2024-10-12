İstanbul son dakika hava durumu, sağanak bekleniyor: Kış kapıda, Anadolu’ya kar geliyor

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki haftadan itibaren yerini soğuk hava dalgasına bırakacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada sıcaklıkların hızla düşeceğini ve özellikle Anadolu'nun dağlık bölgelerine kar yağışının beklendiğini vurguladı.

İstanbul'a Sağanak Yağış Uyarısı

Hava Durumu (AA)

Prof. Dr. Şen, İstanbul'da yaşayanlar için önemli uyarılarda bulundu. Kuvvetli yağışların, özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini göstereceğini, Avrupa yakasından başlayarak Anadolu yakasına doğru ilerleyeceğini belirtti. Yağışların yer yer su baskınlarına neden olabileceği vurgulayarak vatandaşları dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. İstanbul'da sıcaklıkların birkaç derece düşmesi beklenirken, hava sıcaklığının 23°C civarında seyredeceği bildirildi. Batı Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kütahya, Giresun, Kars ve Ardahan gibi illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı vurgulanıyor.

Hava Durumu (AA)

Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise büyük bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden esmesi, zamanla batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette devam etmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde rüzgarın güneybatıdan kuvvetli esmesi düşünülüyor.