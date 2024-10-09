09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakim ve Savcılar Kurulu'na atamalar Resmi Gazete'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 00:38 Güncelleme: 09.10.2024 01:18
ABONE OL
Hakim ve Savcılar Kurulu’na atamalar Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bazı atamalar yapıldı. İşte atama listesi...

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hakimler ve Savcıar Kurulu'na (HSK) bazı atamalar yapıldı.

9 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete9 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete

İŞTE ATANAN İSİMLER

Listede 3 isim yer alıyor. Buna göre Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği'ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne ve Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör