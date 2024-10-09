Hakim ve Savcılar Kurulu’na atamalar Resmi Gazete’de!

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hakimler ve Savcıar Kurulu'na (HSK) bazı atamalar yapıldı.

9 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete

İŞTE ATANAN İSİMLER

Listede 3 isim yer alıyor. Buna göre Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği'ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne ve Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.