08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu! Berdimuhammedov ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 18:29 Güncelleme: 08.10.2024 18:31
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu! Berdimuhammedov ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Son dakika... Başkan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan'ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Ayrıntılar geliyor....

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör