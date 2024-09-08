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Cezayir'de Abdülmecid Tebbun yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 08.09.2024 19:50 Güncelleme: 08.09.2024 20:55
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Cezayir’de Abdülmecid Tebbun yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

Son dakika... Cezayir Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tebbun'u arayıp tebrik ederek Türkiye'ye davet etti.

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