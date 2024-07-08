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Başkan Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Giriş: 08.07.2024 17:24 Güncelleme: 08.07.2024 17:33
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Başkan Erdoğan’dan İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan’a tebrik telefonu

Son dakika... Başkan Erdoğan, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.

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