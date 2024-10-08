Başkan Erdoğan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ʺAyasofya Fotoğraflarıʺ sergisini ziyaret etti | Fotoğraf-AA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'ndaki sergiyi gezen Erdoğan, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan ʺAyasofya Fotoğraflarıʺ sergisini ziyaret etti | Fotoğraf-AA

Erdoğan'a ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da eşlik etti.