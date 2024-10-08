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Başkan Erdoğan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 18:14
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Başkan Erdoğan Ayasofya Fotoğrafları sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğrafların yer aldığı "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti. Başkan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan ʺAyasofya Fotoğraflarıʺ sergisini ziyaret etti | Fotoğraf-AABaşkan Erdoğan ʺAyasofya Fotoğraflarıʺ sergisini ziyaret etti | Fotoğraf-AA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'ndaki sergiyi gezen Erdoğan, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan ʺAyasofya Fotoğraflarıʺ sergisini ziyaret etti | Fotoğraf-AABaşkan Erdoğan ʺAyasofya Fotoğraflarıʺ sergisini ziyaret etti | Fotoğraf-AA

Erdoğan'a ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da eşlik etti.

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