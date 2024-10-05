Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de | Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu (Foto: Neziroğlu'nun x hesabından alıntı)

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ İRFAN NEZİROĞLU KİMDİR?

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde de İnsan Hakları Hukuku yüksek lisansı (LLM) yaptı. Doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve Meclis Başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman döneminde TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerinde bulundu. Hemen ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başmüşaviri (2016-2017) olarak görev yaptı. 2017-2022 yılları arasında Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi olarak görev yaptı. 3 Mayıs 2023 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. 2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu. Başkent Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesi'nde Parlamento Hukuku dersleri verdi. Çok sayıda yayımlanmış makalesi ve kitabı bulunmaktadır. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yeni Lübnan Büyükelçisi Murat Lütem (AA Arşiv)

LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ MURAT LÜTEM KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Lütem, üniversite hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başlayarak 1993 yılında mezun oldu.

Mezun olduğu yıl Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Lütem, 2001 yılından 2003 yılına kadar dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in özel kalem müdür yardımcılığı görevini yaptı.

2007 yılında 3 sene boyunca Abdullah Gül'ün dışişleri danışmanı olarak görev yapan Murat Lütem, sonrasında Harvard Üniversitesi Weatherhead Merkezi'nde araştırmacı olarak yer aldı.

2013 yılına kadar Boston Başkonsolosu olarak görev yapan Murat Lütem, 3 sene boyunca Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun özel müşavirliği yaptı.

2016 yılı itibarıyla Singapur Büyükelçisi olarak atanan Lütem, bu görevinin ardından İkili İlişkiler Kuzey Amerika Genel Müdürü olarak görevlendirildi.