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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 09.07.2024 01:44 Güncelleme: 09.07.2024 01:53
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek: Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretler düzenleyecek. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.

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