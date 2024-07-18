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Atama kararları Resmi Gazete'de! Anayasa Mahkemesi üyeliğine Metin Kıratlı seçildi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başanklığına ise Hakkı Susmaz atandı. İşte isim isim tam liste...

Giriş: 18.07.2024 00:18 Güncelleme: 18.07.2024 00:38
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Doç. Dr. Metin Kıratlı seçildi

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Atama kararları Resmi Gazete’de! Anayasa Mahkemesi Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na yeni isim

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

METİN KIRATLI KİMDİR?

14 Şubat 1969 tarihinde Konya/Ereğli'de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli'de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını bitirdi. Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı.

Ankara Adliyesinde hâkimlik stajına başlayan KIRATLI, staj bitimi sırasıyla Ulaş Hâkimliği, Çaldıran Hâkimliği, Yalvaç Hâkimliği ve Manavgat Hâkimliği görevlerini yapmış olup, 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanarak Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2014 yılında 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmış olup, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

23 Kasım 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmıştır. Ayrıca, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede Almanca bilen KIRATLI, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Doç. Dr. Metin Kıratlı seçildi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na ise Hakkı Susmaz atandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince Bekir KELEŞ atandı.

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Atama kararları Resmi Gazete’de! Anayasa Mahkemesi Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na yeni isim

HAKKI SUSMAZ KİMDİR?
Hakkı Susmaz 1974 yılında Manisa'nın Gördes ilçesinde dünyaya geldi ve ilköğrenimini de burada tamamladı. 1992 yılında sağlık meslek lisesinden mezun olan Susmaz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenimine devam etti ve sonunda eğitimini burada tamamladı.

Meslek yolculuğuna Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde başlayan Susmaz, 2001 yılında Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine katıldı. Bakanlık bünyesinde çeşitli kurul ve komisyonlarda yer alarak görevde yükselme, unvan değişikliği ve merkez disiplin konularında deneyim kazandı. Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne atanarak önemli bir pozisyonda görev almaya başladı. Susmaz hala ULAK Haberleşme A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hakkı Susmaz, 1973 yılında dünyaya gelmiştir ve 2024 yılı itibarıyla 51 yaşındadır.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Doç. Dr. Metin Kıratlı seçildi

İşte isim isim atamalar...