FETÖ’de ölüm korkusu! Hastalığını saklamak için bezlerini bile atmıyorlar

FETÖ elebaşısı Gülen'in hastalığı örgüt üst yönetimini çözülmelerin artmasından dolayı endişeye düşürdü. Kopmaları engellemek için FETÖ elebaşının sağlık durumunun iyi olduğu, bazı yaşlılık hastalıkları haricinde bir şey olmadığı yönünde manipülatif haberleri ara ara dolaşıma sokulurken, ancak durum hiç de örgüt yönetiminin dediği gibi çıkmadı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ( A HABER ARŞİV )

VİDEOLARDA KONUŞTURABİLMEK İÇİN GÜLEN'E İLAÇ VERİLİYOR

Sabah'ın haberine göre Bilindiği gibi, 2022 yılında yapılan görev değişimleri ve yeni kurulan İcra heyeti ile örgütün kontrolü Fetullah Gülen'in elinden tamamen alındı. Sağlık durumunun elverişsizliği ile heyet Gülen'i sembolik bir lider gibi kullanmaya başladı. Örgüte inananlar, Gülen'in varlığı için bağış yapmaya devam ederken, para musluğunun kesilmemesi için de örgüt üst yönetimi adeta bir tiyatro sahnesi ortaya koyuyor. Gülen'in ölmediğini kanıtlamak için örgüt ara ara video ve fotoğraf yayınlıyor. Videolarda konuşturabilmek için Gülen'e ilaç veriliyor. İlaçların etkisiyle konuşan Gülen'in gelgitleri videolarda montajla kesiliyor. Birkaç kare ile sözde iyi olduğu imajı sunulmaya çalışılıyor. Fetullah Gülen'in son paylaşılan fotoğrafı bunu kanıtlar nitelikte.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ( A HABER ARŞİV )

HASTA BEZLERİNİ BİLE ATMIYORLAR

FETÖ elebaşı Gülen'in birçok hastalığı var. Bunlardan biri demans; beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklı yaşanan hafıza kaybı. Gülen, demansın son safhasında. Yanında biri olmadan hareket edemiyor. Kimseyi tanımıyor, sıklıkla unutkanlık yaşıyor. Gülen, yürüyemediği için tekerlekli sandalyeye muhtaç. Tuvalete bile gitmekten aciz. Bakımında yetişkin bezi kullanılıyor. Bu acizliği zayıflık gibi gördüğünden dolayı psikolojisi de iyice bozulmuş durumda. Kendini hep yıkılmaz gören Gülen etrafındakilere de sürekli agresif tavırlar gösteriyor. FETÖ elebaşı Gülen'e yeni ikametinde bakanlar da durumun farkında. Örgüt üst yönetimi, Gülen'in hastalığını saklamak için hasta bezlerini bile attırmadığı öğrenildi.