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Başkan Erdoğan imzaladı! Bazı kamu kurumlarına atamalar Resmi Gazete'de

Giriş: 07.09.2024 00:55
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Başkan Erdoğan imzaladı! Bazı kamu kurumlarına atamalar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen bazı kamu kurumlarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...

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