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2 Ekim 2024 Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 11:54
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2 Ekim 2024 Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

2 Ekim 2024 tarihinde, gökyüzünde nadir bir doğa olayı olan Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu büyüleyici olay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşuyor, Güneş'in kısmen ya da tamamen örtülmesine neden oluyor. Güneş tutulmaları, gözlemcilerine eşsiz bir görsel şölen sunarken, dünya üzerindeki bazı bölgelerde gündüz vakti kısa süreliğine kararma yaşanmasına da sebep olabiliyor.

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