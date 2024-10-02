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Sinan Ateş davasında karar günü! Cezalar açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:48 Güncelleme: 02.10.2024 17:12
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Sinan Ateş davasında karar günü! Cezalar açıklandı

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada sanıklara verilen ceza açıklandı. Buna göre Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

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